Nelle ultime 24 ore 933 nuovi casi e 119 morti in tutta la Germania

In Germania, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 933 nuovi casi di Covid-19 e 119 vittime. Lo ha riportato il Robert Koch Institut. Il bilancio dei casi è così salito a 170.508, mentre i decessi a 7.533.

Inoltre, Lars Schaade, vicepresidente dell’appena citato Robert Koch Institut, citato dal Der Spiegel, ha riferito che il tasso di contagio R0 in Germania potrebbe continuare a restare intorno all’1: «Finché fluttua attorno al valore 1, non significa un aumento. Se è permanentemente sopra 1, allora siamo in crescita esponenziale e il numero di casi aumenta costantemente», ha spiegato. Al momento il tasso di contagio rilevato è 1,07, in leggera diminuzione rispetto allo 1,13 di ieri, lunedì 11 maggio.

Intanto, sono stati segnalati 80 nuovi contati in un macello di Birkenfeld, nel Baden Wuerttemberg: è salito così a circa 400 il numero delle infezioni nell’azienda, che conta in tutto circa 1.100 dipendenti. Lo ha comunicato una portavoce del Land Sud-Occidentale della Germania.

Anche in altri mattatoi tedeschi sono stati rilevati focolai di coronavirus e, come protocollo di sicurezza, i dipendenti prima erano spesso sistemati in alloggi collettivi ma ora sono stati trasferiti in abitazioni più idonee. Si trattano soprattutto di lavoratori staginali romeni e bulgari.

In totale, stando a quanto riportato da Der Spiegel, sono stati conteggiati 950 nuovi contagi nei macelli del Baden Wuerttemberg e della Bassa Sassonia.