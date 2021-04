Succede nel Regno Unito

In Gran Bretagna c’è un sopravvissuto al coronavirus che vomita ogni giorno. Ne dà notizia il Daily Mail.

Jason Kelk, 49 anni, di Leeds, è stato portato d’urgenza in ospedale per un’infezione al torace nell’aprile 2020. La diagnosi: Covid-19.

L’uomo, insegnante informatica della scuola primaria, è ancora ricoverato ed è stato trasferito in terapia intensiva e collegato a un ventilatore soltanto 48 ore dopo. Il virus gli ha procurato un danno ingente: la gastroparesi e così soffre di attacchi di vomito regolari. Inoltre, non riesce a camminare da solo. Per il magazine Leed Live Jason è il malato di coronavirus più ‘longevo’ del Regno Unito.

Il 49enne, quindi, soffre di Long Covid (o Covid Lungo) che comprende dispnea, nebbia cognitiva e dolori muscolari e colpisce circa una persona su dieci che soffre della malattia. La moglie, la 63enne Sue, ha affermato che, negli ultimi due mesi, ha compiuto «passi da gigante» e ora non respira più con l’ausilio di un ventilatore.

Jason, però, continua a vomitare ogni giorno: «I reni e i polmoni sono stati quasi completamente distrutti e ha sviluppato una sospetta gastroparesi (quando lo stomaco non può svuotarsi correttamente)», ha raccontato la donna.

Secondo i medici, il 49enne sta così male perché c’è stata un’associazione tra Covid-19 e diabete di tipo 2 (oltre che di asma). Inoltre, ci sono studi che suggeriscono che l’infezione può anche causare disturbi al sistema digestivo con alcuni scienziati che chiedono alle autorità sanitarie di riconoscere la diarrea come possibile sintomo del Covid.

La signora Kelk ha detto: «Per molto tempo mi è stato detto che sarebbe stato difficile che Jason sarebbe tornato a casa. Ora, però, sembra una possibilità reale». I due sono stati in grado di vedersi soltanto poche volte in ospedale a causa delle restrizioni anti Covid-19.