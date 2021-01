È successo negli Stati Uniti d'America

Un cliente ha donato 200 dollari a ogni dipendente di un ristorante statunitense.

Il cliente ha lasciato anche un messaggio con la motivazione: « Il Covid fa schifo ».

». Commossa la proprietaria del locale e il suo staff.

Colorado, Stati Uniti d’America. Un cliente ha lasciato una mancia di 200 dollari (164 euro circa) a ogni dipendente di un ristorante perché il «Covid fa schifo».

In totale, come riportato su LadBible.com, sette membri del personale del Notchtop Bakery Cafe di Estes Park hanno ricevuto la donazione mercoledì scorso, 20 gennaio.

Il cliente, noto solo con il nome di David, ha lasciato la mancia di 1.400 dollari in aggiunta al suo pasto da 20 con una nota sullo scontrino: «Il COVID fa schifo! 200$ per ogni dipendente oggi!».

Il ristorante ha ringraziato il cliente generoso su Facebook: «Grazie David per il tuo regalo al nostro staff. Il tuo dono ha toccato molte vite».

La proprietaria del ristorante, Nailya Khametvalieva, ha raccontato che il dono ha commosso tutti a seguito delle difficoltà che la pandemia di coronavirus sta causando a molte attività commerciali: «Nessuno pensa mai ai cuochi. Erano sorpresi e scioccati, come tutti», ha detto alla CNN. E ancora: «Lo abbiamo ringraziato ma mi sono sentita come se non lo avessimo fatto abbastanza».

David, seppur abita nella zona del ristorante, era stato in quel locale solo una volta prima di allora.

La proprietaria, che gestisce il locale da quasi dieci anni, ha affermato di non essere stata costretta a chiudere i battenti durante la pandemia ma le entrate sono in forte calo.