L'annuncio del presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio

«Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì», 11 novembre.

Così, su Facebook, il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio. L’ordinanza del ministro è attesa per stasera. Invece, è già noto che l’Alto Adige, ovvero la Provincia Autonoma di Bolzano, passerà alla zona rossa.

Sempre oggi il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 In Vivavoce, ha affermato: «L’epidemia è in progressione negativa in tutta Italia e quindi è presumibile che oggi la cabina di regia sulla base di quei 21 indicatori, che riguardano la diagnosi, la terapia, gli ospedali, l’indice di contagio, faranno degli aggiustamenti e chiederanno delle restrizioni più forti alle Regioni che in questo momento ne hanno minori».