Il bollettino di mercoledì 27 gennaio 2020

Balzo dei nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: 15.204.

in Italia nelle ultime 24 ore: 15.204. I decessi sono stati 467 (contro i 541 di ieri).

sono stati 467 (contro i 541 di ieri). Molti i tamponi processati: 293.770.

Crescono, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Covid-19: 15.204 contro i 10.593 di ieri. C’è stata, però, anche una crescita dei tamponi: 293.770. Il tasso di positività, nonostante ciò, sale al 5,1%. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Scendono le vittime rispetto a ieri: 467 contro 541. Il totale dei decessi tocca, quindi, quota 86.889 dall’inizio dell’emergenza.

Sono, poi, 20 in meno rispetto a ieri i ricoverati positivi al Covid-19 in terapia intensiva in Italia, cioè 2.352 in totale con 115 ingressi del giorno. In calo anche i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, che scendono di 194 unità per un totale di 21.161. I nuovi guariti sono 19.172 (totale: 19.172).

Gli attuali positivi sono 477.969, 4.448 in meno in 24 ore. Il totale dei casi, invece, ha raggiunto quota 2.501.147 (+0,61% rispetto a ieri).