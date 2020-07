In Belgio si teme l'avvio della seconda ondata

In Belgio si sta assistendo a un aumento dei nuovi casi di coronavirus. Inoltre, le autorità sanitarie hanno informato sul decesso di una bambina di 3 anni (con patologie pregresse).

Boudewijn Catry, portavoce a livello nazionale, ha affermato: «La tendenza all’aumento dei casi non si è interrotta ancora, è importante che la fermiamo il prima possibile per evitare un aggravamento».

È morta anche una ragazza di 18 anni: «È necessario che la perdita di questi due giovani e delle 9810 altre vittime del Covid ci riporti con i piedi per terra. Il virus è ancora qui e la nostra attenzione non può abbassarsi», ha aggiunto il portavoce.

Le autorità hanno anche sottolineato che è aumentata la diffusione del virus in tutte le fasce d’età ma soprattutto tra la popolazione attiva con meno di 60 anni, con l’85% dei casi diagnosticati in settimana. Il numero di contagi è aumentato dell’89% rispetto alla media della scorsa settimana e sono stati confermati quasi 65mila casi. Le infezioni sono in media 220 al giorno, mentre cresce anche il numero di ricoveri. Quattro i morti nelle ultime 24 ore.

Il Belgio, inoltre, ha registrato 64.847 casi di Covid-19. Ieri il governo ha annunciato nuove misure: mascherina obbligatoria nei mercati all’aperto e nelle zone affollate, così come nelle aree aperte alla cittadinanza dei palazzi pubblici.