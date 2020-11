È successo in Texas (USA)

Negli Stati Uniti d’America la famiglia di un bambino di quattro anni che ha perso entrambi i genitori in 100 giorni a causa del coronavirus sta cercando di preparargli un compleanno indimenticabile in mezzo a così tanto dolore.

Nel giugno scorso, come raccontato su Independent, il padre di Raiden Gonzales, Adan, si è ammalto di Covid-19 dopo che un suo collega era risultato positivo. Adan è stato ricoverato subito dopo ed è morto il 26 dello stesso mese all’età di 33 anni.

Rozie Salinas, la nonna di Raiden, a NBC News, ha raccontato che poi Mariah, la figlia e mamma del nipote, si è ammalata ad ottobre ed è morta pochi giorni dopo la comparsa dell’infezione: aveva 29 anni.

La morte improvvisa di entrambi i suoi genitori è stata dura per Raiden: «Gli manca la madre. Proprio stamattina mi ha detto che desidera riavere sua madre e la vuole indetro. Cosa gli ho detto? Che son angeli che vegliano su di noi e ci proteggono».

Sabato 28 novembre sarà il compleanno di Raiden e la nonna sta organizzando una festa per il nipote che avrà come tema i dinosauri. La donna ha anche detto che sta organizzando una cerimonia di ricordo per la figlia e il genero, qualcosa che Mariah avrebbe voluto fare per il compianto marito ma non è riuscita a farlo. Rozie ha spiegato che è Adan che la sta facendo andare avanti: «Mi ringrazia sempre perché mi prendo cura di lui, ora devo pensare solo a lui», pur se si tratta «una situazione difficile da elaborare».

In Texas, dall’inizio della pandemia, ci sono stati più di 20mila morti a causa del Covid-19.