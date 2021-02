Il bollettino di martedì 16 febbraio 2021

Aumentano i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri ma anche i tamponi.

rispetto a ieri ma anche i tamponi. Salgono le vittime ma aumentano i ricoveri ordinari e le terapie intensive occupate.

ma aumentano i ricoveri ordinari e le terapie intensive occupate. Tasso di positività al 3,8%.

Sono 10.386 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando così il totale dei contagi a 2.739.591. In aumento, rispetto ai 7.351 di ieri. Lo dice il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia.

I deceduti sono stati 336, portando il totale a 94.171, in aumento rispetto ai 258 di ieri. I dimessi/guariti sono stati 14.444, portando il totale a 2.237.290, di meno rispetto a ieri quando sono stati 11.771.

Scendono i ricoverati ordinari di 67, per cui il totale è ora di 20.537. Scendono anche i posti occupati nelle terapie intensive di 15, per cui ora sono in tutto 2.074.

I tamponi processati sono stati 274.019 contro i 179.278 di ieri e il totale è, quindi, salito a 36.621.878. Sceso, quindi, al 3,8% il tasso di positività, ovvero il rapporto tra positivi e tamponi effettuati.

La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di nuovi casi con 1.696. Segue la Campania con 1.135 casi; terza l’Emilia-Romagna con 968 nuovi contagiati. In Sicilia, infine, i nuovi positivi sono stati 625 (qui i dati completi).