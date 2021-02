Sono 625 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con 22.868 tamponi processati e una incidenza di poco superiore al 2,7% con un tasso che torna a crescere rispetto a ieri. La regione è all’ottavo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri per effetto dei nuovi positivi quasi raddoppiati rispetto alle 24 ore precedenti

Le vittime e gli attuali positivi

Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.891. Gli attualmente positivi sono 34.480, con una diminuzione di altri 69 casi rispetto a ieri. I guariti sono 672 e restano sempre di più dei nuovi contagiati.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.163, 37 in meno rispetto a ieri, e diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva dove adesso sono 158.

La distribuzione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 292 casi, Catania 165, Siracusa 58, Messina 38, Agrigento 36, Trapani 14, Caltanissetta 12, Ragusa 7, Enna 3.

Continuano i comportamenti irresponsabili

Hanno affittato una Limousine per festeggiare il compleanno di un loro amico. Otto giovani palermitani, tra cui una ragazza minorenne, sono stati multati dagli agenti di polizia del commissariato Mondello che hanno fermato la lussuosa macchina per un controllo.

L’auto era stata trasformata per l’occasione in mini discoteca. I poliziotti hanno fermato la vettura in viale Regina Elena con i finestrini chiusi, ma con dentro otto passeggeri e luci da discoteca. Dentro la vettura c’erano otto giovani tra cui una ragazza minorenne.

Gli agenti hanno verificato che dentro si stava svolgendo un vero e proprio party con alcool. La Limousine è omologata per accogliere otto passeggeri. Con le norme pandemiche potevano starci il 50% quindi solo 4. Sono scattate le multe per i giovani e per il noleggiatore.

Covid 19 e adeguamento sicurezza nelle scuole

“Ci sono 17 milioni di euro messi a disposizione dalla scorsa estate col ‘Decreto agosto’ per l’ammodernamento di 129 edifici scolastici di Palermo e provincia. A che punto è la programmazione dei lavori, prevista per rendere le scuole sicure, in base alle disposizioni anti Covid?”, chiede a il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo. A lanciare l’allarme sul mancato adeguamento delle scuole sono i sindacati provinciali degli edili di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, che scendono in campo assieme alla Rete degli studenti medi di Palermo, preoccupati per le condizione del ritorno a scuola in aule troppo piccole, col distanziamento in molti casi impossibile.

La protesta di sindacati e Rete degli Studenti

Sindacati e studenti hanno scritto una lettera al sindaco della città metropolitana Leoluca Orlando e agli uffici della direzione edilizia scolastica, sollecitando la costituzione del tavolo territoriale per il monitoraggio degli interventi e per la corretta applicazione del protocollo di sicurezza dei lavoratori del settore costruzioni, sottoscritto il 9 luglio scorso dal ministero dell’Istruzione, il ministero delle Infrastrutture, Anci e Upi, e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.