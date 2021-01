I dati della Commissione Sanitaria nazionale cinese

In Cina è stato segnalato un decesso per il Covid-19 : non succedeva dal maggio 2020.

: non succedeva dal maggio 2020. Registrati, inoltre, 138 nuovi casi.

Oggi a Wuhan il team dell’OMS per scoprire le origini del coronavirus.

In Cina è stata comunicata la prima morte per Covid-19. Non succedeva da otto mesi, dal maggio 2020. La Commissione Sanitaria nazionale cinese, però, non ha fornito ulteriori dettagli. Si sa solo che il decesso è avvenuto nella provincia di Hebei, dove il Governo di Pechino ha decretato il lockdown in diverse città.

Inoltre, la Cina ha registrato ieri 138 nuovi casi di Covid-19, un picco rispetto a marzo 2020. Le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14.

Nel dettaglio, i nuovi contagi domestici sono concentrati soprattuto nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43), che da ieri è in stato di emergenza. La Commissione ha anche registrato altri 78 casi asintomatici. Si tratta di un conteggio supplementare insolito perché la Cina non comprende i pazienti asintomatici nel suo conteggio dei casi confermati.

Infine, a Wuhan è previsto l’arrivo dei 10 esperti internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che dovrà, con gli scienziati cinesi, ricostruire l’origine del coronavirus. Lo si è appreso dalle immagini della tv pubblica Cgtn.