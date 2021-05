Nessuna Regione in rosso

Oggi, venerdì 7 maggio, dovrebbe cambiare la mappa dei colori delle Regioni. La principale novità: nessuna zona rossa.

La Valle d’Aosta, infatti, unica regione in rosso, dovrebbe tornare in arancione. Questo grazie all’RT che è a 0.93. Inoltre, l’incidenza è tornata a livelli più accettabili: ieri era a 187 per centomila.

La Sicilia, invece, dovrebbe restare in arancione: la scorsa settimana aveva ancora parametri alti, soprattutto l’RT sopra 1 anche nell’intervallo minimo, sceso ora a 0,89. Quindi, servirà almeno un’altra settimana con numeri da giallo.

In bilico tra giallo e arancione la Sardegna, tornata la scorsa settimana in arancione dal rosso: ci vorrà un’altra settimana da giallo per potere guadagnarsi il cambio di colore. Ieri, però, il presidente della Regione Christian Solinas ha chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di tornare in giallo perché gli ultimi dati sono in netto miglioramento.

Infine, verso la promozione dall’arancione al giallo la Puglia, insieme a Calabria e Basilicata. Tutte le altre Regioni dovrebbero restare in giallo.