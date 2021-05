La storia di Sarah e Luke Flanagan

Una coppia del Regno Unito, Sarah e Luke Flanagan, dopo l’esplosione della pandemia di coronavirus ha deciso di vivere su un’isola deserta. E ora è passato un anno e mezzo dal loro trasferimento.

I due, originari di Leeds, si trovano sull’isola di Owey, al largo della costa occidentale della Contea di Donegal, in Irlanda.

Vivono in una casa in cui non c’è elettricità, gas e acqua. Però, sono almeno lontani dalle restrizioni imposte per prevenire la diffusione del Covid-19.

Sarah, 36 anni, ha spiegato: «Usiamo un serbatoio per raccogliere l’acqua piovana, cuciniamo usando grandi bombole di gas che immagazziniamo anche nei mesi estivi». Non manca la connessione a internet grazie al 4G. E ancora: «Abbiamo pannelli solari che colleghiamo alla batteria della nostra auto e poi con questa carichiamo anche i nostri telefonini cellulari».

La coppia, poi, con l’aiuto di una barca, si reca sulla terraferma per rifornirsi e accumulare scorte di cibo.

Con l’aiuto di una barca, la coppia si è recata in diverse occasioni sulla terraferma per rifornirsi e accumulare scorte di cibo. Inoltre, Luke, 34 anni, e Sarah, pescano, coltivano ortaggi e allevano polli.

Ovviamente, i due possono dedicarsi a passeggiate immersi in paesaggi splendidi, senza bisogno di distanziamento sociale o di indossare una mascherina.

Luke, che è un falegname di professione, ha raccontato: «L’intera esperienza è incredibile. Il ritmo della vita è molto lento ma è adorabile. Passiamo le nostre giornate a camminare con i cani, a coltivare il nostro cibo e ad apprendere nuove abilità».

Ma quanto tempo la coppia resterà sull’isola? I Flanagan non hanno ancora la risposta. Al momento, però, sono tranquilli in uno dei pochi posti al mondo non colpito dalla pandemia.