La triste storia dall'Inghilterra

In Inghilterra una coppia, sposata da 67 anni, è morta a 25 ore di distanza.

una coppia, sposata da 67 anni, è morta a 25 ore di distanza. Prima se n’è andata Audrey Martin , poi il marito Jim .

, poi il marito . Il triste racconto della nuora.

Una coppia di anziani, entrambi contagiati dal coronavirus, sono morti nello stesso reparto dell’ospedale nell’arco di 25 ore. È successo in Inghilterra e ne ha dato notizia ITV.com.

Audrey e Jim Martin erano stati entrambi ricoverati al Royal Stoke University Hospital e sono risultati positivi al coronavirus quando si sono riuniti nel reparto 79.

Il personale dell’ospedale ha riorganizzato la stanza per consentire alla coppia di tenersi per mano e ascoltare la loro musica preferita prima della morte della donna 88enne, dopo 67 anni di matrimonio. Il giorno dopo, invece, è stata la triste volta di Jim, 92 anni.

La nuova Karen Martin, 58 anni, ha raccontato alla stampa locale: «Si adoravano l’un l’altro. Hanno fatto insieme ogni cosa. Quando siamo arrivati in ospedale, papà teneva la mano di mamma. Avevamo messo insieme i letti e diffuso le musiche di Glenn Miller e di John Denver per un intero pomeriggio. Papà era al settimo cielo perché eravamo lì. Come siete entrati qui? Chi vi ha fatto entrare?, ci ha detto».

E ancora: «Poi gli abbiamo detto di mamma e aveva il cuore spezzato: ‘Non ho più niente per cui vivere’, le sue parole. Hanno sempre detto che sarebbero morti insieme. Abbiamo potuto fare in modo che passassero gli ultimi momenti vicini: Jim ha tenuto la mano di Audrey mentre lei si è spenta. Papà se n’è andato il giorno dopo».