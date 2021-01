Covid19, cosa si può fare e cosa no dal 7 al 15 gennaio

Redazione di

07/01/2021

Da oggi, giovedì 7 gennaio, fino a venerdì 15, sono in vigore nuove misure per contenere la diffusione del Covid-19, meno restrittive rispetto a quelle in vigore durante le festività natalizie e di fine anno. ZONA GIALLA Innanzitutto, sia oggi che domani tutte le Regioni d’Italia sono ‘gialle’. Quindi, ci si può spostare senza autocertificazione e per qualsiasi motivo. Tuttavia, per spostarsi da una Regione all’altra occorre l’autocertificazione e la motivazione (lavoro, necessità o salute). Rimane il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00. Bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc., tornano ad essere aperti e possono servire fino alle 18.00. Dopodiché potranno proseguire la propria attività solo con l’asporto o con la consegna a domicilio. Aperti anche tutti gli altri tipi di negozi. ZONA ARANCIONE Nel week-end del 9 e 10 gennaio, invece, tutte le Regioni passano al livello arancione. Quindi, non ci si potrà spostare da un Comune all’altro se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Ma c’è una deroga: gli spostamenti tra un piccolo Comune con meno di 5mila abitanti e in un raggio di 30 chilometri. Bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc. potranno servire i propri clienti solo in modalità d’asporto fino alle 22 e tramite consegna a domicilio ma senza limiti d’orario. Restano aperte le altre attività. Per i giorni successivi all’11 gennaio resta da capire cosa prevederà un nuovo decreto, perché da allora tornerà la divisione per fasce di colore sulla base del report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Dopo il giorno 15, invece, potrebbe essere introdotta anche la zona bianca, proposta di recente dal ministro Dario Franceschini al Consiglio dei Ministri.

