Le parole del sottosegretario di Stato alla Salute

Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, a La Spezia ha commentato il rialzo dei casi di Covid-19 di questi giorni in Italia.

Costa ha detto: “Siamo in una fase in cui si avvicina il passaggio a una fase endemica. L’obiettivo è la convivenza con il virus, non il contagio zero. Convivenza significa anche convivere con tanti contagi, ma l’importante è che non abbiano ricadute sul nostro sistema sanitario”.

Il sottosegretario ha proseguito: “Dobbiamo guardare con attenzione a quello che accade negli altri Paesi dove questa variante è arrivata prima, come il Portogallo, dove registriamo che siamo in una fase decrescente dei contagi. Ci auguriamo che questo accada presto anche nel nostro Paese. Oggi siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa, con una protezione importante nei confronti della malattia grave”.

Capitolo quarantena: “le regole le abbiamo sempre condivise con le Regioni, ascoltiamo con attenzione. Sono tra quelli che si pongono il problema che arriveremo a un punto in cui non dovremo più mettere in isolamento i positivi asintomatici. Se di convivenza parliamo, convivenza è anche questo. Altrimenti rischiamo anche involontariamente di tornare a bloccare il Paese di fronte ai contagi che aumentano. Un positivo asintomatico potrà andare a lavorare con la mascherina, dobbiamo porci questa questione”.