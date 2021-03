Le parole del capo della Protezione civile nazionale

Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile nazionale, a Genova ha affermato: «Noi siamo in guerra. Servono norme da guerra. E mi pare che qui lo si stia facendo, a cominciare dall’impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l’operatività degli infermieri e tante altre cose fatte e recepite per favorire sia la parte tecnica che politica».

«Fateci vedere cosa sapete fare – ha aggiunto – così che noi possiamo trasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme».

«La Liguria – ha detto Curcio – è un territorio con un sistema di protezione civile molto sviluppato e questo si vede anche da quanto è stato attivato oggi (inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, n.dr.). Qui oggi vedo che il sistema è pronto perché ognuno sta facendo il suo pezzo e lo sta facendo come si deve. Noi vogliamo raggiungere a livello nazionale i 500.000 vaccini al giorno e possiamo raggiungerli. Come protezione civile nazionale ci mettiamo a disposizione per supportare i territori».

