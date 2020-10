Numeri drammatici in Francia e in Belgio

In Francia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 18.746 casi di coronavirus. Si tratta di un nuovo record giornaliero dall’inizio dell’epidemia, quasi il doppio rispetto a ieri. Altre 80 persone sono morte, portando il totale a 32.445 mentre i contagi sono arrivati a 653.509. Il tasso di positività è ulteriormente crescita: ora è al 9,1%.

Di fronte a quest’emergenza il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta televisiva, ha affermato: «L’epidemia continua a crescere. In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola piu veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare verso maggiori restrizioni». «Non siamo e non saremo in un tempo normale» nei prossimi mesi, ha proseguito Macron, insistendo, tra l’altro, sull’importanza di «responsabilizzare i cittadini».

Emergenza anche in Belgio dove, da domani mattina, in tutto il territorio della regione di Bruxelles saranno chiusi caffè e bar con lo scopo di arginare la diffusione del nuovo coronavirus. La misura è prevista per un mese fino all’8 novembre. Il consumo di alcol, poi, negli spazi pubblici è vietato anche nei 19 comuni della Regione. I ristoranti possono rimanere aperti.