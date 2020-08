Casi in aumento anche in Corea del Sud, Messico e Stati Uniti

In Francia è stato registrato un nuovo incremento record di casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: 3.310, ovvero il dato peggiore dalla fine del lockdown a maggio. Sono stati, poi, rilevato 17 nuovi focolai e il totale è ora salito a 252. Il numero dei contagi, invece, è di 215.521 mentre le vitte sono 30.409.

È stato calcolato, poi, che il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%. In lieve crescita anche il numero dei pazienti in rianimazione, 376 in totale, più 9 rispetto a venerdì.

Anche in Corea del Sud è stato quantificatgo il dato più alto da inizio marzo: 279 nuovi casi. La maggio rparte sono stati registrati nella capitale Seul e nella sua area metropolitana. Dall’inizio della pandemia nel Paese asiatico sono stati registrati 15.318 casi con 305 decessi.

Situazione complicata pure in Messico dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 635 decessi, che hanno portato il totale a 56.543 dall’inizio della pandemia. I nuovi casi, invece, sono stati 6.345 (totale: 517.714). Il Messico è il terzo paese al mondo per numero di decessi, dietro a Stati Uniti e Brasile, e il sesto per numero di casi, dietro a Stati Uniti, Brasile, India, Russia e Sudafrica.

Infine, gli Stati Uniti hanno registrato 47.913 nuovi casi di Covid-19 e 1.029 nuovi morti, secondo i dati della Johns Hopkins University citati dalla CNN. Questi ultimi numeri portano il totale nazionale a 5.361.165 casi e 169.481 decessi. Robert Redfield, Direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, ha avvertito questa settimana che se gli americani non rispetteranno le misure per la prevenzione del Coronavirus, ome indossare mascherine ed evitare assembramenti, c’è il rischio del «peggior fallimento sanitario mai avvenuto».