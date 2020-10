L'annuncio della cancelliera Angela Merkel

Angela Merkel, cancelliera tedesca, ha annunciato nuove misure restrittive in Germania per contenere la diffusione del coronavirus.

La Merkel ha ricordato che, se l’incremento dei contagi dovesse restare al livello attuale, il sistema sanitario «collaserà in poche settimane».

In Germania, si è appreso, ci sarà un lockdown ‘light’ o ‘limitato’ che durerà per tutto il mese di novembre, a partire da lunedì prossimo. Saranno chiusi teatri, cinema, palestre, saloni di bellezza, alberghi e case di piacere. Inoltre, ci sarà solo la modalità d’asporto per le catene di catering.

Dal punto di vista economico, il Governo tedesco compenserà fino al 75% dei mancati incassi delle compagnie che danno lavoro a meno di 50 persone, come annunciato dalla stessa Merkel.

La cancelliera tedesca ha disposto, inoltre, che da lunedì 2 novembre tutti gli eventi sportivi professionistici, calcio in primis, torneranno a svolgersi a porte chiuse, quindi senza la presenza di spettatori per almeno un mese.

La Germania ha registrato quasi 15mila nuovi casi giornalieri di Covid-19. Si tratta del dato più alto dall’inizio della pandemia. Secondo i dati riportati dal Robert Koch-Institut, nel Paese sono stati confermati 14.964 contagi e 85 morti nelle ultime 24 ore, per un bilancio totale di 449.275 casi e 10.098 vittime.

Ieri, martedì 27 ottobre, il ministro dell’Economia Peter Altmaier ha avvertito che il numero dei contagi in Germania potrebbe raggiungere i 20mila al giorno nel weekend.