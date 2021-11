Lo riportano i media tedeschi

Olaf Scholz, futuro cancelliere della Germania, sarebbe a favore della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per contenere l’epidemia nel Paese. Lo riportano diversi media tedeschi.

La posizione di Scholz sarebbe emersa durante un incontro tra lui, Angela Merkel e i presidenti dei 16 lander tedeschi per arrivare a restrizioni anti-Covid-19 più severe. In particolare, si starebbe prendendo in considerazione, tra le altre cose, la chiusura di bar e locali.

Habeck (Verdi): “Preparare la vaccinazione obbligatoria”

Il governo federale deve avviare “immediatamente” i preparativi per introdurre in Germania la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. Così Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock.

Come riferito da Ard, per il leader degli ecologisti, la vaccinazione obbligatoria sarebbe “naturalmente un’interferenza di vasta portata con la individuali”. Tuttavia, tale decisione “protegge la vita e, in definitiva, anche la libertà della società”.

Secondo Habeck, “per prevenire una quinta ondata” del coronavirus, “dobbiamo preparare ora un obbligo generale di vaccinazione”. “In questo modo, vite umane verranno salvate e, nel lungo periodo, si potrà tornare alla normalità”.

“Dobbiamo impostare immediatamente la rotta per questo” obiettivo, ha dichiarato il copresidente dei Verdi, prossimo vicencacelliere e ministro dell’Economia e del Clima nel governo federale che gli ecologisti formeranno con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e il Partito liberaldemocratico.