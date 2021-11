La decisione del governo ellenico

La Grecia ha deciso di infliggere multe per gli over 60 che rifiuteranno di vaccinarsi contro il Covid-19.

Lo riporta il sito di Ekathimerini, citando il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. In sintesi, tutti coloro di età superiore ai 60 anni che si rifiutano di ottenere un vaccino contro il coronavirus entro il 16 gennaio dovranno affrontare una multa mensile di 100 euro.

La sanzione sarà addebitata automaticamente dall’Autorità Indipendente per le Entrate Pubbliche. Il denaro delle multe, come annunciato da Mitsotakis, sarà destinato ad un fondo speciale per finanziare gli ospedali pubblici. Il premier greco ha spiegato che “ci stiamo concentrando sulla protezione dei nostri cittadini e per questa ragione la vaccinazione degli ultrasessantenni sarà obbligatoria“.

In Grecia, nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 6.677 nuovi casi di Covid-19. La media dell’ultima settimana è di 6.425. I decessi sono stati 108, per un totale di 18.067.