Il bollettino di martedì 2 marzo 2021

Il bollettino dell’epidemia di martedì 2 marzo 2021.

Aumentano i nuovi casi, le vittime, i ricoveri e i tamponi.

Il tasso di positività è sceso al 5,1%.

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 17.083 nuovi casi di coronavirus. Ieri sono stati 13.114. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi sono stati 343, portando così il totale a 98.288. In aumento rispetto ai 246 di ieri. I dimessi/guariti, invece, sono stati 10.057 e, quindi, il totale è salito a 2.426.150. Di conseguenza, sale il numero degli attuali positivi: 430.996.

Salgono anche oggi sia il numero dei ricoveri ordinari (+496, totale: 21.897) sia i posti di terapia intensiva occupati (+38, totale: 2.327).

I tamponi processati sono stati 335.983 (ieri circa 170mila), per cui il totale dall’inizio della pandemia è ora di 40.639.503. Il tasso di positività è sceso al 5,1%.

Infine, il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 2.995.434, con un incremento dello 0,58% rispetto a ieri. In Lombardia sono stati rilevati 3.762 casi, in Campania 2.046 e in Emilia Romagna 2.040.