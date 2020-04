I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 147.577, con un incremento rispetto a ieri di 3.951. Invece, il numero degli attuali positivi in più rispetto a ieri è stato di 1396.

GUARITI: Sono 30.455 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.985 in più di ieri, giovedì 9 aprile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.979.

VITTIME: Sono 18.849 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 570. Giovedì l’aumento era stato di 610.

RICOVERATI: Calano ancora per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.497 i pazienti nei reparti, 108 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.202 sono in Lombardia, in calo di 34 rispetto a ieri. Dei 98.273 malati complessivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi – 157 in meno rispetto a ieri – e 66.534 sono quelli in isolamento domiciliare.