I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: I contagiati totali dal Coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 215.858 con un incremento rispetto a ieri di 1.401. Ieri l’aumento era stato di 1.444.

GUARITI: Continua incessante l’aumento delle persone guarite dall’infezione da Covid-19: 96.276 in totale. Da ieri sono guarite ben 3.031 persone, il secondo dato maggiore dall’inizio dell’emergenza.

VITTIME: – Torna a scendere il numero dei deceduti a causa del Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 274 contro i 369 di ieri per un totale dall’inizio della pandemia di 29.958.

RICOVERATI: Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri. Infine, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno rispetto a ieri.