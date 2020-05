I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: Lieve aumento del numero di nuovi positivi al Covid-19 su base quotidiana. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 992 nuovi casi che portano il totale a 223.096. Si tratta di 104 casi in più rispetto al dato di ieri, frutto anche dell’aumento dei tamponi effettuati e della crescita registrata in Lombardia, dove i nuovi casi rappresentano il 52,6 per cento del totale nazionale. Continua, però, il calo costante delle persone attualmente positive che è di 76.440, con una decrescita di 2.017 assistiti rispetto a ieri.

GUARITI: Sono 2.747 i guariti nelle ultime 24 ore, così il totale sale a 115.288.

DECESSI: 262 le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 31.368. Ieri erano stati 195 ed anche in questo caso pesa il dato proveniente dalla Lombardia.

RICOVERATI: Sono 38 in meno i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani, così le persone in rianimazione scendono a 855.

IL DETTAGLIO: Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 29.956 in Lombardia, 11.891 in Piemonte, 6.301 in Emilia-Romagna, 4.718 in Veneto, 3.388 in Toscana, 2.660 in Liguria, 4.096 nel Lazio, 2.904 nelle Marche, 1.765 in Campania, 2.253 in Puglia, 505 nella Provincia autonoma di Trento, 1.854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1.482 in Abruzzo, 380 nella Provincia autonoma di Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d’Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise e 127 in Basilicata.