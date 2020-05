I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: Sono 83.324 i malati di Coronavirus, in calo rispetto a ieri di 1.518. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 3.119. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 219.070, con un incremento minimo di 802 rispetto a ieri. Sabato l’aumento era stato di 1.083.

GUARITI: Sono ben 105.186, in totale, le persone guarite dal Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono guarite ben 2.155 perone, in calo rispetto a ieri quando erano state 4.008.

DECESSI: Continua il calo su base quotidiana del numero di persone decedute e positive al Coronavirus. l numero totale di persone decedute sale a 30.560: si tratta di 165 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 194.

RICOVERATI: Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Italia: sono 1.027, 7 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 134. In Lombardia sono 348, 18 più di ieri.