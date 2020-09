I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 1597 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 1434. Ci sono state 10 vittime, portando così il totale dei decessi a 35.577. Ieri sono state 14. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 35.708 (+974). I dimessi/guariti sono stati 613 (ieri 471) e il totale è così salito a 211.885. 14 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per cui adesso sono 164. I ricoverati, invece, aumentano di 58 (ieri sono stati 25) per cui il totale sale a 1.836. In isolamento domiciliare ci sono 33.708 persone.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 283.180. Sono, invece, 94.186 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 9.554.389 dall’inizio della pandemia.

Infine, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (245), Campania (180), Lazio (163), Veneto (147), Liguria (114) ed Emilia Romagna (110).