I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Scendono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 12.532 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 18.627. Il totale dei casi è così salito a 2.289.021 dall’inizio della pandemia.

Ci sono state 448 vittime, portando così il totale dei decessi a 79.203 Ieri sono state 361. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 575.979. I dimessi/guariti sono stati 16.035 e il totale è così salito a 1.633.839 (ieri sono stati 11.174). Aumentano di 27 i posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati +22), per cui adesso sono 2.647. I ricoverati, invece, aumentano di 203, per cui il totale ora è di 16.035. Ieri sono stati + 189.

Sono, invece, 91.656 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 139mila). Il totale è di 27.983.049.

Indice di positività intorno al 13,7%.