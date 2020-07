I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Sono 169 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore che portano ad un totale di contagiati di 243.230 da inizio pandemia. Dei nuovi 169 casi 94 sono stati registrati in Lombardia, pari ad oltre il 55,5 per cento del totale. Zero casi si sono registrati nella provincia autonoma di Trento ed in Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Abruzzo, Marche, Puglia, Umbria, Molise, Calabria, Basilicata

MORTI: I decessi sono stati 13 in più rispetto alla giornata di ieri, con un totale delle vittime che raggiunge quota 34.967.

GUARITI: 178 i guariti, per un totale di 195.106 persone.

RICOVERATI: Attualmente i positivi restano 13.157, solo 22 in meno rispetto a 24 ore fa. I ricoverati sono 768, tra i quali 65 sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 12.324.