I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 8804 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 7.332. Ci sono state 83 vittime, portando così il totale dei decessi a 36.372. Ieri sono state 43. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 99.266. I dimessi/guariti sono stati 1.899 e il totale è così salito a 245.964 (ieri sono stati 2.037). Più 47 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 25), per cui adesso sono 586. I ricoverati, invece, aumentano di 373 per cui il totale è di 6.382. Ieri sono stati 419.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 381.602. Sono, invece, 162.932 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 152mila) per un totale di 13.307.827 dall’inizio dell’emergenza.

Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Umbria +7,02% Campania +5,46% Valle d’Aosta +4,28% Sicilia +3,88% Abruzzo +3,73% (dati YouTrend.com).