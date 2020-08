I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 320. Il totale da inizio pandemia sale così a 254.638. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Oggi si registrano cinque decessi, il numero delle vittime sale, pertanto, a 35.405. Nelle 24 ore si registrano vittime in Veneto (2), Piemonte (1), Lazio (1) ed Emilia Romagna (1). I guariti sono 174 nelle 24 ore (ieri 182), per un totale di 204.142.

E continua a crescere il numero delle persone attualmente malate: 222 in più oggi, per un totale che torna a superare quota 15mila per la prima volta dal 3 luglio (sono 15.089). In aumento anche i ricoveri in regime ordinario, 33 in più, 843 in totale, mentre sono stabili a 58 le terapie intensive. 14.188 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, in crescita i tamponi, 53.976 contro i 30.666 di ieri.