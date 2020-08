I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 642 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 403. Il totale da inizio pandemia sale così a 255.280. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Oggi si registrano, inoltre, 7 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.412. Il totale degli attualmente positivi è di 15.360, di questi 866 sono ricoverati con sintomi, 66 sono in terapia intensiva (ieri erano 58) e 14.428 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.095, per un totale di 7.713.154.

Oggi nessuna Regione ha registrato zero casi.