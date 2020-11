I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Diminuiscono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 28.337 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di meno rispetto a ieri quando sono stati 34.767. Ci sono state 562 vittime, portando così il totale dei decessi a 49.823. Ieri sono state 692. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 805.947. I dimessi/guariti sono stati 13.574 e il totale è così salito a 553.098 (ieri sono stati 19.052). Più 43 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 10), per cui adesso sono 3.801. I ricoverati, invece, aumentano di 259 per cui il totale è di 38.080. Ieri sono stati 116.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 1.408.868. Sono, invece, 188.747 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 237mila) per un totale di 20.388.576 dall’inizio dell’emergenza.