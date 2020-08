Covid19 in Italia, 1444 nuovi casi e 1 morto nelle ultime 24 ore (I DATI)

Redazione di

29/08/2020

Scendono, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. C’è stato un ‘solo’ deceduto, 8 in meno rispetto a ieri quando sono stati 9, portando così il totale a 35.473. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 23.156. I dimessi/guariti sono stati 1.322 e il totale è così salito a 208.224. 5 ricoverati in menoe così il totale è sceso a 1247. 5 posti in più in terapia intensiva, per cui adesso sono 79. Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 266.853. Come riportato da YouTrend, le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +3,46% Campania +2,93% Lazio +1,6% Puglia +1,23% Basilicata +0,97%.

Scendono, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. C’è stato un ‘solo’ deceduto, 8 in meno rispetto a ieri quando sono stati 9, portando così il totale a 35.473. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 23.156. I dimessi/guariti sono stati 1.322 e il totale è così salito a 208.224. 5 ricoverati in menoe così il totale è sceso a 1247. 5 posti in più in terapia intensiva, per cui adesso sono 79.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 266.853.

Come riportato da YouTrend, le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +3,46% Campania +2,93% Lazio +1,6% Puglia +1,23% Basilicata +0,97%.