I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 138 nuovi positivi – 53 solo in Lombardia – in calo rispetto a ieri. In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono stati 241.956. Torna a calare, invece, dopo un giorno di interruzione, il numero degli attualmente positivi: sono 467 in meno di ieri per un totale di 14.242

MORTI: Aumentano i decessi: 30 i morti che porta il numero complessivo a 34.899. Ieri sono stati 8.

GUARITI: Il numero di guariti oggi è di 574, per un totale di 192.815.

RICOVERATI: Cala di 6 il numero di ricoverati (940), mentre scendono di 2 i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 70. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 13.232, con un calo di 459 rispetto a ieri. Sei le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

TAMPONI: Sono 43.219 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.703.673.