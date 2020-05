I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

CONTAGIATI: Sono 416 i casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 516. Nel totale oltre la metà, 221, arrivano dalla Lombardia. Il totale dei casi è di 232.664 (comprensivo dei guariti e delle vittime). Il numero totale di attualmente positivi al Covid-19, invece, è di 43.691, con un calo di 2.484 assistiti rispetto a ieri.

GUARITI: Sono 2.789 le persone dichiarate guarite dal coronavirus nelle ultime 24 ore. Un dato in crescita rispetto a ieri, quando sono stati registrati 2.240 nostri connazionali che hanno superato la malattia.

MORTI: Sono 111 le persone morte nelle ultime 24 ore in Italia e risultate positive al Coronavirus. Il totale sale a 33.340. Ieri erano stati registrati 87 decessi in più.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 25 in meno i nostri connazionali ricoverati in terapia intensiva e positivi al Coronavirus. Una discesa che porta il totale a 450, rispetto ai 475 di ieri.

DETTAGLIO: Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 21.809 in Lombardia (-874), 5.290 in Piemonte (-368), 3.279 in Emilia-Romagna (-285), 1.612 in Veneto (-237), 1.166 in Toscana (-89), 781 in Liguria (-213), 3.055 nel Lazio (-108), 1.347 nelle Marche (-5), 981 in Campania (-5), 1.222 in Puglia (-61), 366 nella Provincia autonoma di Trento (-44), 999 in Sicilia (-138), 305 in Friuli Venezia Giulia (-18), 770 in Abruzzo (invariato, non comunicati dati odierni), 137 nella Provincia autonoma di Bolzano (-17), 31 in Umbria (+0), 186 in Sardegna (-4), 17 in Valle d’Aosta (-2), 151 in Calabria (-8), 156 in Molise (-6), 31 in Basilicata (-2). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.079 (+67), Piemonte 3.858 (+7), Emilia-Romagna 4.107 (+5), Veneto 1.916 (+10), Toscana 1.037 (+6), Liguria 1.459 (+7), Lazio 728 (+7), Marche 987 (+1), Campania 411 (+0), Puglia 500 (+0), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 273 (+1), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 404 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 130 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il Coronavirus sono finora 3.824.621, in aumento di 69.342 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.404.673.