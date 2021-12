Il bollettino di lunedì 27 dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 30.810 nuovi casi di Covid-19. In aumento rispetto a ieri, domenica 26 dicembre, quando sono stati 24.883. Quindi, il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è ora di 5.678.112. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi sono stati 142 contro gli 81 di ieri, per cui il bilancio totale dei decessi è di 136.753. I tamponi effettuati sono stati 343.968 contro i 217.052 ieri. Quindi, il tasso di positività (rapporto tamponi – positivi) è sceso dall’11,5% all’8,9%.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.126, 37 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723, più 503. I dimessi/guariti sono 9.992, per un totale di 5.003.855 dall’inizio dell’epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (5.065), Piemonte (4.611) ed Emilia – Romagna (3.482). Infine, 108.385.663 le dosi di vaccino somministrate in totale.