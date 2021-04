Il bollettino di mercoledì 14 aprile 2021

Il bollettino del Covid-19 in Italia di mercoledì 14 aprile.

In aumento i nuovi casi e il tasso di positività.

Scendono i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 16.168 nuovi casi di coronavirus. Ieri, invece, sono stati 13.447. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è, quindi, salito a 3.809.193. Così il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi sono stati 469, in diminuzione rispetto ai 476 di ieri. I tamponi, invece, sono stati 334.766 contro i 304.990 di ieri, quindi il tasso di positività è salito al 4,8%.

I dimessi/guariti sono 20.251 per un totale di 3.178.976 dall’inizio dell’epidemia. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 514.660.

Sono 3.490 le persone ricoverate in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 29.859, in diminuzione di 619 rispetto a ieri.