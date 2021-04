Il bollettino del coronavirus di martedì 13 aprile 2021

Il bollettino del Covid-19 in Italia di martedì 13 aprile.

In aumento i nuovi casi ma scende il tasso di positività.

In aumento i decessi ma scendono i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 13.447 nuovi casi di coronavirus. Ieri, invece, sono stati 9.789. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è, quindi, salito a 3.793.033. Così il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi sono stati 476, in aumento rispetto ai 358 di ieri. I tamponi, invece, sono stati 304.990 contro i 190.635 di ieri, quindi il tasso di positività è sceso al 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%.

I dimessi/guariti sono 18.160 per un totale di 3.158.725 dall’inizio dell’epidemia. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 519.220.

Sono 3.526 le persone ricoverate in terapia intensiva, 67 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 30.478, in diminuzione di 444 rispetto a ieri.