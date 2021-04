Il bollettino del coronavirus di lunedì 12 aprile 2021

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 9.789 nuovi casi di coronavirus. Ieri, invece, sono stati 15.746. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è, quindi, salito a 3.779.594. Così il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi sono stati 358, in aumento rispetto ai 331. I tamponi, invece, sono stati 190.635 contro i 253.100 di ieri, quindi il tasso di positività è sceso al 5,1%.

I dimessi/guariti sono 18.010 per un totale di 3.140.565 dall’inizio dell’epidemia. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 524.417.

Sono 3.593 le persone ricoverate in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 30.922, in aumento di 86 rispetto a ieri.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Campania (1.386), l’Emilia-Romagna (1.151), la Sicilia (1.110) e il Lazio (1.057).