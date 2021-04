Il bollettino di giovedì 1° aprile 2021

Il bollettino di giovedì 1° aprile 2021 del coronavirus.

In lieve diminuzione i nuovi casi, salgono le vittime.

Scendono i ricoveri ordinari e le terapie intensive occupate.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati segnalati 23.649 nuovi casi di coronavirus. Ieri sono stati 23.904. Quindi, c’è stata una lievissima diminuzione. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi, invece, sono stati 501, in aumento rispetto ai 467 di ieri, per cui il totale delle vittime è salito a 109.847. I dimessi/guariti, poi, sono stati 20.712, portando il totale a 2.933.757. Quindi, gli attualmente positivi sono saliti e, quindi, sono 563.479 (+671).

Sono 3.681, 29 meno di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva (con 244 nuovi ingressi giornalieri). Sono scesi anche i ricoveri ordinari: – 231, per cui il totale è di 28.949. Restano in isolamento domiciliare poco più di 530mila pazienti.

Sono 356.085 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 351.221. Il tasso di positività è del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri, quando era al 6,8%.

Infine, in Lombardia sono stati rilevati 4.483 nuovi casi, in Piemonte 2.584 e in Puglia 2.369.