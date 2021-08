Il bollettino di lunedì 2 agosto 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 3.190 nuovi casi di coronavirus. In calo, come ogni lunedì, rispetto a quelli registrati il giorno prima: 5.321. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Le vittime sono state 20, in aumento rispetto alle 5 registrate ieri. Pertanto, il bilancio dei decessi è salito a 128.091.

In aumento i ricoveri ordinari con sintomi: + 116 (totale 2.070). Sono 249, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Sono 83.223 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nell’ultimo giorno. Ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è del 3,8%, in aumento rispetto al 3,2%.

Si segnala, infinee, che Regione Lazio ha aggiornato solo parzialmente i dati a causa dell’attacco hacker al CED regionale.