Il bollettino di mercoledì 29 dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 98.020 nuovi casi di Covid-19. In netto aumento rispetto a ieri, martedì 28 dicembre, quando sono stati 78.312. Si tratta di un nuovo record: mai così tanti contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Quindi, il totale dei contagi assoluto è ora di 5.854.432. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi sono stati 136 contro i 202 di ieri, per cui il bilancio totale dei decessi è di 137.091. I tamponi effettuati sono stati 1.029.429, 5mila in meno rispetto a ieri. Quindi, il tasso di positività (rapporto tamponi – positivi) è salito al 9,5% dall’8,9% di ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.185, 40 in più rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più.