Il bollettino di lunedì 7 febbraio 2022.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 41.247 nuovi casi di coronavirus. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I deceduti sono stati 326, portando così il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 149.097.

I dimessi/guariti sono stati 123.823 (ieri 134.009), per un totale di 9.523.540. Quindi, gli attualmente positivi scendono a 1.990.701: – 82.547 rispetto a ieri e -55.295 il giorno prima.

Sale il numero dei ricoverati ordinari (e non succedeva da qualche giorno): più 169, per un totale di 20.098. Ma continuano a scendere i posti occupati in terapia intensiva: meno 8, per un totale di 1.423.

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 393.663, ovvero 292.881 in meno rispetto ai 686.544 di ieri, per un totale di 176.570.152. Il tasso di positività, quindi, scende al 10,5%: ieri è stato 11,5%.

Infine, il totale dei casi riscontrati dall’inizio della pandemia è di 11.663.338, +0,35% rispetto a ieri.