Il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute

Scende, in Italia, il numero dei nuovi contagi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione: 553.860 contro 652.401 della settimana precedente. Questi i dati del monitoraggio settimanale Istituto Superiore della Sanità – Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese.

Inoltre, percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione: 17% contro 18% la scorsa settimana. Stabile, invece, la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% contro 38%) e anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45% vs 45%).

Cala, poi, la pressione sugli ospedali: il tasso di occupazione sia nelle terapie intensive e sia nelle aree mediche è in diminuzione. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva – ha spiegato l’ISS – è al 14,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio) contro il 16,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 29,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio) contro il 30,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 gennaio)”.

Sono, invece, tre le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto. “Tre Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio moderato” di cui una “è ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo. Le restanti 15 Regioni/Province autonome sono classificate a rischio basso”.

Poi, “10 Regioni/Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una Regione/Provincia autonoma riporta molteplici allerte di resilienza”. La provincia autonoma di Bolzano con un valore di 2.288,7 e le Marche a 2.128,6 hanno fatto registrare questa settimana una incidenza superiore a 2 mila casi ogni 100 mila abitanti. Poi si posiziona il Friuli Venezia Giulia a 1.963,5. Il valore più basso lo registra la Sardegna a a 4.91,3, rispetto al valore medio nazionale di 1.362.

Infine, scendono ancora l’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza questa settimana è pari a 1362 ogni 100.000 abitanti (28/01/2022 -03/02/2021) contro 1823 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (21/01/2022 -27/01/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 12 gennaio-25 gennaio 2022, invece, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 – 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 0,97) e al di sotto della soglia epidemica.