Il piccolo è nato a La Spezia

In Liguria sono stati registrati oggi 13 tamponi positivi al coronavirus, distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3 e Asl5 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario.

Due casi sono legati ai residenti liguri rientrati dall’Albania, 2 casi sono contatti stretti di persone rientrate dal Marocco, 2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl2, 1 caso sintomatico è ricoverato in Asl2, 1 caso è relativo a una Rsa genovese, 2 casi sono in Asl3, di cui uno è un caso di contatto, 2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 è un neonato in Asl5.

Stando a quanto si è appreso da fonti sanitarie, i genitori del neonato risultato positivo alla Spezia sono negativi. Il piccolo, comunque, non presenta particolari problemi di salute. La positività è emersa nell’ambito delle attività di screening e prevenzione messe a punto dal sistema sanitario regionale.

Inoltre, c’è stato un nuovo decesso, anche se non presente nel bollettino inviato al Ministero della Salute. Si tratta di un anziano di 81 anni, ricoverato con comorbidità nel reparto di Medicina dell’ospedale Villa Scassi di Genova. I decessi salgono così a 1.567. Sono otto i nuovi guariti, che fanno crescere a 7.492 il bilancio di chi ha ottenuto il secondo tampone consecutivo negativo. Sul territorio regionale, restano così 1.152 positivi, cinque più di ieri.

Ancora 21 i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Una persona in meno in isolamento domiciliare, che porta i complessivi a 175. E continuano a calare i soggetti in sorveglianza attiva, che scendono a 829. Per quanto riguarda il cluster savonese, restano 74 i positivi. Nessun nuovo caso rilevato dai 130 tamponi effettuati oggi.