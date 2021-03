In Messico i ricercatori dell’Istituto Politecnico Nazionale hanno inventato una mascherina nasale per proteggersi dalle particelle di coronavirus mentre si mangia. Ne dà notizi GentSide.com.

Come una normale mascherina, può essere utilizzata semplicemente attaccando gli elastici dietro le orecchie. Un video di questo prototipo è stato condiviso da Reuters su Twitter. In pratica, prima di mangiare, si usa il dispositivo tradizionale. Poi, quando arriva il momento di mangiare qualcosa, la mascherina normale viene rimossa e rivela quella più piccola.

Researchers in Mexico have designed a ‘nose-only mask’ that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw

— Reuters (@Reuters) March 24, 2021