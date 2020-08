Cos'è successo nelle ultime 24 ore in Francia, Germania, Giappone, USA e India

Anche oggi si registra un picco di nuovi casi di coronavirus in molti Paesi del mondo, anche europei.

Innanzitutto, per il terzo giorno consecutivo, la Francia ha registrato oltre 1.300 contagi: 15 focolai individuati nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 157 sotto osservazione. Secondo le autorità francesi, il 21% di questi focolai sarebbe stato causato dal ricongiungimento delel famiglie per le vacanze e da «assembramenti pubblici o privati», come i matrimoni.

In Germania, poi, sono stati registrati 955 nuovi casi di coronavirus nell’ultimo giorno, come reso noto dal Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. È stato così aggiornato a 209.653 il totale dei contagi, mentre sale a 9.148 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione, 7 in più rispetto a ieri.

Spostandoci in Giappone, sono stati registrati 1.579 nuovi casi di coronavirus e 5 morti nelle ultime 24 ore. A Tokyo l’incremento maggiore con 463 nuovi casi in un solo giorno. In totale, i casi confermati nel Paese sono 36.548, compresi i 712 della nave da crociera Diamond Princess. I morti, invece, sono 1.024.

Negli Stati Uniti si sono avuti 1.442 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono 153.268 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Negli Usa si contano, inoltre, 69.160 nuovi contagi, che portano a oltre 4,5 milioni i casi confermati.

Infine, l’India ha registrato un nuovo record nei casi di contagio giornalieri: 57.118 in un solo giorno, secondo il ministero della Salute. L’India è il terzo Paese al mondo per contagi, con 1.695.988 infezioni. I decessi dall’inizio della pandemia nel Paese sono 36.511.