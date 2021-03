Era il volto di Visit Campania

La giornalista campana Valeria D’Esposito, 49 anni compiuti lo scorso 15 febbraio, è morta a causa delle complicazioni da Covid-19.

La donna, originaria di Caserta, blogger e volto di Visit Campania, è scomparsa dopo alcuni giorni l’infezione. D’Esposito, prima di diventare giornalista pubblicista, era un’artigiana orafa che ha dovuto lasciare per motivi di salute.

Nel 2011 l’inaugurazione del suo blog: «Visit Campania era il sogno che avevo nel cassetto – si legge sul portale – basato sulla condivisione di spunti, ispirazioni e consigli per visitare al meglio la Campania. I contenuti vertono su itinerari, città e strutture, ma non mancano gli approfondimenti su cucina e feste tradizionali, prodotti tipici, segnalazioni di eventi culturali e gastronomici».

Tanti i post di cordoglio sui social media. C’è chi ha scritto: «Sono rimasto di sale, eri una bellissima persona, collega in gamba e amabile col tuo bellissimo blog ed una amica».

Poi, il noto ristorante casertano Pizzeria Doro Gourmet, in un post su Facebook, ha scritto: “Senza Parole. Oggi è venuta mancare, per il maledetto covid, Valeria D’Esposito di Visit Campania. In questi anni era stata tante volte in pizzeria e tante volte ne aveva scritto, in questa foto da noi con tanti suoi colleghi a Santantuono di un anno fa , bionda e sorridente, un abbraccio al marito Mario. E così la dobbiamo ricordare, col sorriso e col racconto delle cose belle della nostra terra».