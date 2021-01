La decisione del sindaco della capitale russa

A Mosca , in Russia , allentamento delle misure anti Covid-19.

, in , allentamento delle misure anti Covid-19. Si torna a vivere la sera nei locali della capitale russa.

Restano in vigore le norme di distanziamento sociale.

A Mosca si torna quasi alla vita prima della pandemia di coronavirus. Il sindaco Sergei Sobyanin, infatti, ha deciso di allentare alcune misure.

Innanzitutto, bar, ristoranti, discoteche, sale karaoke, piste da bowling, ecc., possono nuovamente riaprire la sera, ovvero anche tra le 23.00 e le 6.00, annullando l’ordinanza in vigore dal 13 novembre scorso.

Poi, cade l’obbligo per le aziende di avere una percentuale di dipendenti in smart working. In vigore, però, restano le norme di distanziamento sociale.

La scelta è conseguenza, come ha spiegato lo stesso sindaco sul suo blog, della «situazione relativa ai contagi di coronavirus continua a migliorare» nella città e «in queste condizioni è nostro dovere creare le basi per un recupero economico il più rapido possibile».

Nell’ultima settimana, infatti, la capitale russa ha registrato meno di 3 mila contagi e nei reparti Covid degli ospedali è libero più del 50% dei posti letto (e non succedeva da metà giugno).

La Russia, infine, è il quarto Paese al mondo per numero di casi di Covid-19, con 3,8 milioni di contagi mentre i decessi ufficiali sono oltre 70mila. Gli ultimi dati di oggi parlano di 17.741 nuovi casi e 594 morti, il minimo dal 29 ottobre scorso.